Köylülerin kış telaşı başladı

Kavurucu sıcaklar altında gün boyu patoz işlerini yapan vatandaşlar ağustos ayında da kış hazırlıklarını sürdürüyor.

Beytüşşebap ilçe ve köyleri dahil yaylalarında kış hazırlıkları devam ediyor. Kavurucu sıcaklar altında termometrelerin 37 dereceyi gösterdiği ilçede vatandaşlar kış aylarında hayvanlarına yem verebilmek için çalışmalara erken başladı. Aylarca ekilip biçilen ot ve samanlar kuruduktan sonra patozlayarak torbalara konulup kış aylarında yem olarak kullanmak için çalışan köylüler meşe ağacının yapraklarını toplamak için ayrı bir mesai harcıyor. Köylülerden İdris Akkoş yıllardan beri bu aylarda kış hazırlığı yaptıklarını söyledi. Akkos, "Bu bölgede hemen hemen herkes hayvancılıkla uğraşıyor bu yüzden yaylaya çıkıp ot biçiyoruz. Kuruduktan sonra bu otları patozlayıp torbalara koyuyoruz ardından kış bastırınca karda hayvanları dışarı çıkartıp bunu yem olarak veriyoruz. Geçimimizi böyle sağlıyoruz. Feraşin yaylası ve Kato Dağı eteklerinde dev saman yığınlarını görebilirsiniz. Kimi patozlayıp hayvanlara veriyor kimi de samanı olduğu gibi muhafaza edip veriyor" dedi.

Sıcaklara aldırış etmeyen vatandaşlar kış aylarında rahat nefes alabilmek için yaz boyunca çalışıyor.