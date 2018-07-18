Parke taşı çalışmaları devam ediyor

İlçe merkezinde yürütülen alt yapı çalışmalarının sona erdiği alanlarda üst yapı çalışmaları başladı. Asfalt ekipleri tarafından ilçe merkezindeki ana caddelere asfalt döküm işleri devam ederken, asfalt makinesinin girmediği sokaklara ise kilitli parke taşı döşeniyor. İmalatı tamamen belediyeye bağlı parke taşı fabrikasında üretilen kilitli parke taşları ekipler tarafından ara sokaklara döşeniyor. Son olarak Yeşiltepe Mahallesinde bulunan ara sokaklara parke taşlarının döşenmesinin ardından sokaklar yeni görünümüne kavuştu. Belediye Fen İşleri Müdürü Mehmet Şirin Saygıdar çalışma alanlarını denetleyerek, personellerden çalışma hakkında bilgi aldı.

Ayrıca Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş, çalışmaların hızlanması ve bitmesi hususunda personellere talimat verdi. Silopi Belediyesince ilçe merkezinde kilitli parke taşı ve sıcak asfaltın dökülmediği cadde ya da sokak kalmayacağı belirtildi.