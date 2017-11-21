PKK’nın özel güç sorumlusu etkisiz hale getirildi

Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde 2 Kasım günü başlatılan Şehit İstihbarat Binbaşı Koray Onay Operasyonunda güvenlik güçleri PKK’nın özel güç sorumlusu Ferhat Mamxuri kod isimli terörist ile birlikte toplam 3 terörist etkisiz hale getirildi. 2 Kasım tarihinde başlatılan operasyonda 4 milyon lira ödüllü kırmızı listede aranan PKK’nın en önemli isimlerinden Hülya Eroğlu da etkisiz hale getirilmişti. Devam eden operasyonda, “Dirok” kod adlı Kader Tatlı, “Ekin Kerboran” kod adlı Emine Akyüz ve PKK’nın güç sorumlusu Ferhat Mamxuri da etkisiz hale getirildi.