Sağlık-Sen yöneticilerinden gazetecilere ziyaret

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Vekili Sabgatullah Anmal, Başkan Yardımcıarı Sefer Göktaş, Ömer Selim Taşar, Sağlık-Sen Şırnak Devlet Hastanesi İşyeri Temsilcisi Tahir Akkuş, yönetim kurulu üyeleri ile beraber, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla Şırnak merkezde bulunan yerel gazeteleri ve Yeni Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Balık’ı ziyaret edip günlerini kutladı. Anmal, demokrasinin yıkılmaz kalesi basın, meslek ilkesinden taviz verilmeden kamuoyunu aydınlatmanın yanında idarecilerde her türlü sıkıntıya rağmen ışık tutan ve zor bir o kadarda meşakkatli olan gazetecilik mesleğini icra eden bütün gazetecilerin 24 Temmuz Basın Bayramını tebrik ettiğini kaydetti.

Basın gazetecilik mesleğinde görev yapan ile sağlık hizmetinde görev yapanların kaderinin aynı olduğuna dikkat çeken Anmal, “Çünkü gazeteci kamuoyunu bilgilendirmek İçin görevini yaparken darp ediliyor kafasına taş vücudu sopa ile dövülüyor. Sağlıkçı ise görevini başkanlarını hayata döndürmek görev yaparken maalesef şiddete maruz kalıyor ve çoğu zamanda gördükleri bu şiddet yüzünden hayatlarını kaybediyorlar. Bu nedenle gazetecilerle biz sağlıkçıların kaderi ayindir diyoruz ve her şeye rağmen gerek gazeteciler olsun gerekse sağlıkçı olsun görevini en iyi şekilde yapmaya sürdürmeye devam ediyor” dedi.

Anmal, “Türk basınında sansürün kaldırılışının yıldönümü ve 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla Şırnak, Cizre, Silopi, İdil ve Silopi’de faaliyet gösteren yerel gazete sahiplerini, ulusal ve yerel haber Ajanslarında görev yapan gazetecileri ziyaret edip hem günlerini kutladık hem de hasbıhal ettik. Bu duygu ve düşüncelerle gazetecilerin bir gün değil sürekli hatırlanması ve ülkeyi işgal girişimine karşı savundukları milli İrade ilkeleriyle haktan ve haklıdan yana olan halkın safında yer alan gazetecilik mesleğinin daha örgütlü bir meslek olmasını temenni eder, bütün gazetecilerin 24 Temmuz Basın Bayramını kutlarım” diye konuştu.

Yeni Şırnak Gazeteciler Cemiyet Başkanı Cafer Balık ise, Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Vekili Sabgatullah Anmal ve yönetim kurulu üyelerinin yapmış olduğu ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.