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19 Haziran 2017 20:01

Şehit korucu Beldek için tören düzenlendi

Şırnak’ın Yeniaslanbaşar köyü Risor mevkisinde PKK’lı teröristler tarafından 3 gün önce kaçırılarak şehit edilen köy korucusu Mehmet Beldek için tören düzenlendi.

Şehit korucu Beldek için tören düzenlendi

19 Haziran 2017 20:01


Şırnak’ın Risor mevkisinde 16 Haziran 2017 tarihinde PKK’lı teröristler tarafından kaçırılan ve şehit edilen güvenlik korucusu Mehmet Beldek için Şırnak 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığında tören düzenlendi. Cenaze törenine Şırnak Valisi Ali İhsan Su, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutan Tümgeneral Veli Tarakçı, Çakırsöğüt 1. Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hünkar Keleş, korucular, şehidin babası Abdullah Beldek, vatandaşlar ile şehidin silah arkadaşları katıldı. Şehit Beldek’in Türk bayrağına sarılı naaşı, 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığına getirilerek katafalka konuldu. Şehidin naaşı, öz geçmişi okunarak dualar edilmesinin ardından defnedilmek üzere ambulans ile Yeniaslanbaşar köyüne götürüldü.


Şırnak’ta 16 Haziran’da PKK’lı teröristlerce kaçırılan korucu Abdullah Beldek’in cesedi, 19 Haziran günü Risor Deresi kenarında bulunmuştu. Hastanede yapılan otopside ilk belirlemelere göre Beldek’in 2 gün önce iple boğularak şehit edildiği belirlendi.




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