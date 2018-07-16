Silopi’de 15 Temmuz etkinlikleri

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş, eşi Tuğba Işıktaş, 172. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Dayanan, Silopi Cumhuriyet Başsavcı Vekili Emre Koçak ve etkinliğe katılan vatandaşlar ’15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ adlı fotoğraf sergisini dolaştı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunduktan sonra Kur’an-ı kerim tilaveti ile başlayan program siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş’ın konuşması ile devam etti. Çeşitli slayt gösterisi, 15 Temmuz sinevizyon gösterisi, 15 Temmuz destanı marşı, şehitler marşı, şehit Astsubay Başçavuş Ömer Halis Demir’e mektup okunduktan sonra gece saat 00:13’de bütün camilerden selalar okundu. Gece saat 02:00’a kadar demokrasi nöbeti tutulduktan sonra program sona erdi.