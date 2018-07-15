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15 Temmuz 2018 18:43

Silopi’de 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

Şırnak’ın Silopi ilçesinde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu.

Silopi’de 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

15 Temmuz 2018 18:43


15 Temmuz darbe girişimin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sabah saatlerinde düzenlenen programa İlçe Kaymakamı ve Belediye Bakan Vekili Sezer Işıktaş, ilçe Emniyet Müdürü Hakan Er, kurum amirleri, siyasi partilerin temsilcileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. İlçe merkezinde bulunan şehitlerin mezarlıkları ziyaret edilerek dualar okudu. Daha sonra Çarşı Camiinde Kuran tilaveti ve şehitlerin ruhuna mevlid-i şerif okutuldu. Çeşitli ikramlar yapıldı. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş ve beraberindekiler, ilçeye bağlı Görümlü Beldesine giderek, burada 90’lı yıllarda PKK’lı teröristlerce şehit edilen korucu ve sivil vatandaşların mezarlarını ziyaret etti. Işıktaş ve beraberindekiler şehit yakınları ile sohbet edip sıkıntılarını dinledikten sonra ilçeye döndü.




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