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10 Ağustos 2018 18:13

Silopi’de ilk kez Kur’an’ı Kerim’i güzel okuma yarışması düzenlendi

Şırnak’ın Silopi İlçe Müftülüğü tarafından ilk kez yaz Kur’an kursları arası Kur’an’ı Kerim’i güzel okuma ve dini bilgiler yarışması yapıldı.

Silopi’de ilk kez Kur’an’ı Kerim’i güzel okuma yarışması düzenlendi

10 Ağustos 2018 18:13


Silopi İlçe Müftülüğü tarafından ilçe merkezinde ilk kez düzenlenen Kur’an’ı Kerim’i güzel okuma ve temel dini bilgiler yarışması, Çarşı Camisinde gerçekleştirildi. Saat 10.00’da kız ve erkek kategorilerinden oluşan yarışmada, öğrenciler bir saat önceden camide hazır bulundu. Yarışma başlayana kadar tekrar yapan öğrencilerin yüzlerinde oluşan tatlı ve telaşlı heyecanları renkli görüntüler oluşturdu.


İlçe Müftüsü Hüseyin Elçi, Vaiz Mesut Aslan ve Mehmet Nezir Esin öğrencilerin Kur’an’ı Kerimi tecvitli okumasını ve temel dini bilgilerini değerlendirerek puanlarını verdi. Yarışma sonucunda, ilçedeki yaz Kur’an kursları erkek kategorilerinden Muhammed Onuk aldığı 91 puanla birinci olurken, kız kategorilerinde ise Fatma Uslu 94 puanla birinciliğe hak kazandı. Silopi ilçesinde birinci olan Muhammed Onuk ve Fatma Uslu, Şırnak il merkezinde birincilik için yarışmaya hak kazandı.


İl merkezinde yapılan yarışmanın sonucunda, kız öğrencilerden birinciliği Şırnak Mehmet Emin Acar Kız Kur’an Kursu öğrencisi Zeynep Özçelik, ikinciliği, Güçlükonak Koçtepe köyü cami öğrencisi Züleyha Kaya, üçüncülüğü, Silopi Hz. Üveys Cami öğrencisi Fatma Uslu aldı. Erkeklerden birinciliği Şırnak Akçaköyü Cami Erkek Kur’an Kursu öğrencisi Emre Yanak, ikinciliği Fındık Beldesi Şehit Molla Ahmet Elkora Cami öğrencisi Nurullah Erkarslan, üçüncülüğü ise Silopi Birlik Köyü Cami öğrencisi Muhammed Onuk aldı. İl merkezinde üçüncülük ile ilçelerine dönen Muhammed Onuk ve Fatma Uslu’yu ilçe müftüsü Hüseyin Elçi, müftülük binasında karşılayarak hediyelerini takdim etti.


Kur’an’ı Kerim’i güzel okuma ve temel dini bilgiler yarışmasını düzenlediklerini belirten İlçe Müftüsü Hüseyin Elçi, birinci olan öğrencileri tebrik etti. Elçi, “Okulların tatile girmesi nedeniyle bizim yaz Kur’an kurslarımız başlamaktadır. Dolayısıyla okula giden tüm öğrenciler ile kurs öğrencilerimiz bir araya gelerek yazın 2 ay müddetle Kur’an’ı Kerim ve temel dini bilgiler kursu verdik. Etkinliğin dönem sonunda çocuklar arasında Kur’an’ı Kerim-i güzel okuma ve temel dini bilgiler yarışmasını tertip ettik. Yapmış olduğumuz yarışma sonunda Muhammed Onuk, erkek öğrenciler arasında birinciliği kazandı. Kız öğrenciler kategorisinde de aynı şekilde yapılmaktadır Kızlarımızdan Fatma uslu kızımız birinci oldu. Biz çocuklarımızı ve hocalarımızı başarılarından dolayı tebrik ediyoruz ve başarılarının devamını temenni ediyoruz. Bu öğrencilerimiz aynı zamanda il kategorisinde katıldılar. İlçe birincileri ilde yarışıyorlar aynı zamanda bizim öğrencilerimiz ilde de üçüncü dereceye girdiler. Bu nedenle de bunları tebrik ediyoruz. Ümit ediyoruz ki, daha güzel dereceler alacağız" dedi.


Birinci olan kuran kursu öğrencisi Muhammed Onuk, amacının yarışmada birinci olmak olmadığını Kur’an’ı Kerim’i iyice öğrenmek ve temel dini bilgilerini öğrenmek olduğunu belirterek, "İlçemizde bütün Kur’an kursları arasında bir yarışma oldu. Kur’an’ı güzel okuma ve temel dini bilgiler hakkında. Ben bu yarışmada birinci oldum. Amacım dereceye girmek veya birinci olmak değildi. Amacım Kur’an’ı güzelce anlayabilmek temel dini bilgilerimi tam şekliyle öğrenebilmekti” diye konuştu.




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