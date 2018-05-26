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26 Mayıs 2018 13:14

Şırnak Belediyesi, Ramazan ayında da çalışmalarına ara vermeden devam ediyor

Şırnak Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Ramazan ayında da çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Şırnak Belediyesi, Ramazan ayında da çalışmalarına ara vermeden devam ediyor

26 Mayıs 2018 13:14


Şırnak kent merkezinde içme suyu, kanalizasyon ve altyapı hattı yenileme çalışmalarına devam eden belediye, Kaymakam Halil Ulusoy Caddesinde, yol yapım çalışmaları öncesi alt yapı yenileme ve sağlıklaştırma çalışanlarını Ramazan ayında da aksatmadan devam ettiriyor. Vatandaşların olası su kesintilerinden dolayı mağdur olmaması için kolları sıvayan belediye, hayata geçirdiği İçme Suyu projesinin tamamlanmasıyla, yıllardan beri gelen su sorununu ortadan kaldırarak, muslukların günün her anında akmasını sağlamış olacak.


Şırnak Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu’nun talimatlarıyla hayata geçirilen alt yapı ve üst yapı projelerinin tamamlanmasıyla, içme suyu sorunu tamamıyla ortadan kaldırılarak, kent daha modern ve sürdürülebilir bir alt yapıya kavuşturulmuş olacak.




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