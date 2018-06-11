Şırnak doğalgazla buluşmak için geri sayıma başladı

Şehri doğal gazla buluşturmak için yoğun mesainin harcandığı güzergahlarda, alt yapı çalışmalarına aralıksız devam ediliyor. Hatların döşeme ve montajının tamamlanmasıyla birlikte, şehre gaz ihtiyacı sağlanmış olacak. Terörün bitmesiyle birlikte huzur ortamının hakim olduğu Şırnak, birçok alanda hayata geçirilen projelerle bölgenin gözde kentleri arasına adını yazdırmaya aday bir şehir haline geldi. Alt yapıdan üst yapıya, sosyal projelerden kültürel çalışmalara kadar, birçok alanda çalışmalar süratle devam ederken, Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu, oluşan huzur ve güven ortamıyla birlikte, vatandaşların yıllardan beri hasretini çektiği modern hizmetlere kavuşması için çalışmaları yakından takip ediyor.