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11 Haziran 2018 11:59

Şırnak doğalgazla buluşmak için geri sayıma başladı

Şırnak’ta inşasına başlanan konutların büyük bir kısmı tamamlanma aşamasına gelirken, şehrin modernizasyonu ve ihyası kapsamında başlatılan çalışmalarla birlikte, vatandaşların yıllardır özlemini duyduğu doğal gaz hattı kentin girişine kadar ulaştı.

Şırnak doğalgazla buluşmak için geri sayıma başladı

11 Haziran 2018 11:59


Şehri doğal gazla buluşturmak için yoğun mesainin harcandığı güzergahlarda, alt yapı çalışmalarına aralıksız devam ediliyor. Hatların döşeme ve montajının tamamlanmasıyla birlikte, şehre gaz ihtiyacı sağlanmış olacak. Terörün bitmesiyle birlikte huzur ortamının hakim olduğu Şırnak, birçok alanda hayata geçirilen projelerle bölgenin gözde kentleri arasına adını yazdırmaya aday bir şehir haline geldi. Alt yapıdan üst yapıya, sosyal projelerden kültürel çalışmalara kadar, birçok alanda çalışmalar süratle devam ederken, Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu, oluşan huzur ve güven ortamıyla birlikte, vatandaşların yıllardan beri hasretini çektiği modern hizmetlere kavuşması için çalışmaları yakından takip ediyor.




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