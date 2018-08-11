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11 Ağustos 2018 11:00

Şırnak şehir merkezinde ilaçlama çalışmaları devam ediyor

Şırnak Belediyesi veteriner müdürlüğü ilaçlama ekipleri, yaz aylarıyla birlikte ortaya çıkan ve ciddi rahatsızlık veren karasinek, sivrisinek ve haşere gibi vektörlere karşı ilaçlama çalışmalarını tüm mahallelerde sürdürüyor.

Şırnak şehir merkezinde ilaçlama çalışmaları devam ediyor

11 Ağustos 2018 11:00


Havaların ısınması ile birlikte ortaya çıkan karasinek, sivrisinek ve haşerelere karşı etkin bir çalışma başlatan Şırnak Belediyesi veteriner müdürlüğü, bünyesinde oluşturulan ilaçlama ekipleri ile gece ve gündüz olmak üzere iki vardiya şeklinde yoğun bir çalışma yürütüyor. Vatandaşların yaz aylarını daha huzurlu bir şekilde geçirmesi ve şehrin sivrisinek, haşerelerden arındırılmasını hedefleyen veteriner müdürlüğü, bu kapsamda hayvan barınakları, çöp toplama noktaları, havuzlar, dere kenarları ve göletlerde ilaçlama çalışmalarını sürdürürken, bunlarla birlikte klorlama çalışmaları da gerçekleştiriyor.


İlaçlama çalışmaları sırasında ekiplerce yaralı bir şekilde bulunan bir sokak köpeğinin veteriner müdürlüğü hekimlerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Veteriner Hekimi Kasım Gülek Öztürk tarafından zaman kaybedilmeden kontrol altına alınarak tedavi edildi. Hekim Öztürk’ün tedavi ettiği sokak köpeği, yapılan muayene ve pansumanın ardından aşısı yapılarak sağlığına kavuşturuldu.




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