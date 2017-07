Şırnak’ın il statüsünün değiştirilmemesi için kampanya

Şırnaklı vatandaşlar, kentin il statüsünün değiştirilmemesi için kampanya başlattı. Vatandaşlar, bu çerçevede, üzerlerinde “Şırnak İl Kalsın” yazan afiş ve pankartları, ev, iş yeri ve araçlarına astı. Vatandaşlardan Gül Uçar, terör olayları yüzünden son iki yıldır kentteki vatandaşların büyük mağduriyetler yaşadığını anımsatarak, “Operasyonun tamamlanmasıyla Şırnak’ın eski canlılığına kavuşacağı umudumuz yükseldi. Bununla ilgili de her kes elinden geleni yapmaya çalıştı. Her esnaf kendini kalkındırmaya, o eski yaşanan olayları ve sıkıntıları atlatmaya çalıştı. Tam bu noktada bize sürpriz olan il mevzusu çıktı. Bu hepimiz için büyük bir hüsran oldu. Şırnak’ın il olarak kalması büyük bir avantaj. Çünkü bizim tek kazanımımız il olmasıdır. İlin gitmesi halkta büyük hüsranlara yol açacağı gibi, esnafta da büyük yıkımlar oluşturacaktır. Burası ilçe olursa bir ilçeye yetecek çok fazla esnaf var. Bir alanda 10 esnaf varsa bunlar 2 esnafa düşecektir. Ekonomik olarak da büyük bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünüyoruz. Yapılan bütün girişimlerin cevap bulmasını bekliyoruz. Her yere pankartlar astık, her alanda girişimler var. Bu girişimlerinde olumlu cevap bulmasını istiyoruz. Cizre il olsun baş göz üstüne. Ama Şırnak’ta il kalsın istiyoruz” dedi.

“Esnaf dükkan kapatmak zorunda kalacak”

Emel Erkan adlı vatandaş, Şırnak’ın daha çok gelişmesini istediklerini bunun için de kentin il statüsünün alınmaması gerektiğini belirterek, “Şırnak’ın ilçe durumuna düşmesi durumunda Şırnaklı esnafların memurlardan başka geliri olmadığı için birçok esnaf dükkanını kapatmak zorunda kalacak. Bu biz esnaflar için çok kötü bir durumdur. Şu an bütün esnaflar olarak ‘Şırnak İl Kalsın’ diye hepimiz pankart asıyoruz. Kendi aramızda imza topluyoruz. Biz istiyoruz ki sesimizi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a duyuralım. Çocuklarımız için geleceğimiz için Şırnak il kalsın” diye konuştu.

Reşit Som adlı esnaf da Şırnak’ın il statüsünün korunmasını istediklerini anlatarak, şunları kaydetti:

“Sayın cumhurbaşkanımızdan ricamız, Şırnak’ın il kalmasıdır. Şırnak’ın ilçeye dönüştürülmesi yönünde çalışmaların olduğunu biliyoruz. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın bize tolerans sağlanmasını istiyoruz. Çocuklarımızın geleceği, esnaflarımızın geleceği bu il konumuna bağlı, tek ricamız Şırnak’ın il kalması ve diğer yatırımlarında yapılmasıdır.”