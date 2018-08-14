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14 Ağustos 2018 11:41

Şırnaklı gençler, TÜGVA’nın yaz okulunda buluşuyor

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Şırnak il Temsilciği, ortaokul öğrencilerine yönelik ücretsiz yaz okulu açtı.

Şırnaklı gençler, TÜGVA’nın yaz okulunda buluşuyor

14 Ağustos 2018 11:41


TÜGVA Şırnak İl Temsilciliğince ortaokul öğrencilerine yönelik açılan kurslarda öğrenciler sosyal ve kültürel etkinliklerle hem öğrenecek hem de eğlenecek. Şırnak Atatürk İlk ve Ortaokulu’nda açılan yaz okulunda, öğretmenler tarafından verilecek kurslarda, Kur’an-ı Kerim kursları başta olmak üzere, yüzme ve tenis kursları bulunuyor. Şırnak TÜGVA İl Başkanı Fırat Som, katılımın yoğun olduğu kurslarla ilgili olarak, "Gençlerin tatillerini aktivitelerle doldurmalarının yanı sıra kaliteli vakit geçirerek, unutulmaz dostluklar kurmalarını, ilerleyen yaşlarında geriye dönüp baktıklarında biriktirdikleri anıların yüzlerinde tatlı bir tebessüm oluşturmasını ve şuurlu bir gençliğin tohumlarını bu kurslarda atmayı hedefliyoruz” dedi.


Çocukların hem eğleneceklerini hem de öğrencilerini aktaran Som, şunları kaydetti:


“TÜGVA yaz okulunda yapılacak olan etkinliklerle temel dini bilgileri öğrenip, Peygamber Efendimizin hayatından beslenecek, Kur’an-ı Kerim’i güzel okuyacak, spor faaliyetleri ile zinde kalacak, gezi faaliyetleri ile kültürel bilinç kazanacak ve kitap okuma saatinde bilgi birikimlerini artıracaklardır. Türkiye geneli start verilen uygulamada, Şırnaklı vatandaşlarımızın çocuklarını bekliyoruz.”




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