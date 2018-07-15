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15 Temmuz 2018 14:37

Şırnak’ta 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı

Şırnak’ta 15 Temmuz darbe girişiminin 2.

Şırnak’ta 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı

15 Temmuz 2018 14:37

yıl dönümünde şehitler anılarak, mevlit okundu.


15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı Şehitlik Anıtı önünde darbe girişiminde şehit olanlar anıldı. Programa Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Çakırsöğüt 1’inci Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, İl Jandarma Komutanı Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Şırnak Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunmasıyla devam etti. Program Şehitlik Anıtı’nın gezilmesiyle sona erdi.


Şırnak Valiliği tarafından Yeni Mahalle’de bulunan Geylani Camii’nde de şehitler için mevlit programı düzenlendi. Mevlide Vali Mehmet Aktaş, Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu, Çakırsöğüt 1’inci Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, İl Jandarma Komutanı Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Mevlid-i Şerif ve ilahilerin okunmasıyla devam etti. İl Müftü Yardımcısı Selahattin Özçelik ise şehitler için dua etti. Cami çıkışında mevlide katılanlara tatlı ikram edildi.




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