Şırnak'ta 180 personelle uyuşturucu operasyonu

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Uludere merkezli yürütülen operasyon kapsamında, sokak satıcılarına yönelik özellikle eğitim-öğretim yılı açılmadan okul bölgelerinin tamamen steril hale getirilmesi, uyuşturucu satışının önlenmesi ve gençlerimizin korunması amacıyla ilimiz genelinde sağlanan güven ortamının devam ettirilmesi ve terörün finans kaynaklarından olan uyuşturucu ticaretinin kurutulması amacıyla 13.09.2018 tarihinde operasyonel çalışma gerçekleştirilmiştir. ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde satmak, satışa hazır etmek, nakletmek, depolamak, satın almak, kabul etmek ve bulundurmak' suçundan tespit edilen 16 şüpheli hedef şahıstan, 14 şüpheli şahıs 13 Eylül'de 06.00 de Uludere ve Şırnak il merkezinde 180 personelin katıldığı eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştır. Operasyon kapsamında 38,4 gram eroin, 126,41 gram Metamfetamin maddesi ara yakalamalarla birlikte ele geçirilmiştir” denildi.