Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Güneyce köyü kırsalında başlatılan Hançer-2 operasyonunda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şırnak ili merkez ilçesi Güneyce köyü kırsalında, Çakırsöğüt Komando Tugay Komutanlığı tarafından icra edilen Hançer-2 operasyonunda, Zektuk Tepe bölgesinde tespit edilen 2 BTÖ mensubu ile çıkan çatışma neticesinde 2 BTÖ mensubu silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.

Olay yerinde yapılan aramada; 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 4 adet savunma tipi el bombası, 5 adet M-16 şarjörü (dolu), 3 adet Kalaşnikof şarjörü (dolu), 1 adet Yeasu marka el telsizi, 1 adet şemsiye ele geçirildi.

Bölgede operasyonun devam ettiği kaydedild.