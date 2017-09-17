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17 Eylül 2017 13:01

Şırnak’ta okullar yeni sezona hazır

Şırnak Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, PKK’lı teröristler tarafından zarar verilen 98 okulun onarım işlemleri tamamlanarak, yeni eğitim sezonuna hazır hala getirildiğini kaydetti.

Şırnak’ta okullar yeni sezona hazır

17 Eylül 2017 13:01


Şırnak’ta yeni eğitim ve öğretim yılı hazırlıkları tamamlandı. İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, kent merkezi ve ilçelerinde 608 ortaöğretim ve temel eğitim okulunun bulunduğunu belirterek, “Şırnak merkez ve ilçelerde ise 146 bin 605 öğrencimiz bulunmaktadır. Kent merkezi ile Cizre, Silopi ve İdil İlçelerinde kazılan hendek ve açılan çukurlar döneminde PKK’lı teröristler tarafından 98 okulda büyük ve küçük ölçekte tahribatlar meydana getirdi. 12 okulumuz da yıkıldı. PKK’lı teröristler tarafından yakılan ve yıkılan 98 okulun tamamı onarılarak eğitim öğretime hazırlandı. İl genelinde yatırım programına 52 okulu dahil ettik. Yıkılan okulların yerine fazlasını planladık. Yarın Eylül’de açılacak olan yeni eğitim öğretim sezonunda Şırnak’ta eğitim ve öğretimi engelleyecek hiçbir durum yok” dedi.




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