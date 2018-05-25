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25 Mayıs 2018 10:40

Şırnak’ta Ramazan ayı etkinliği

Şırnak Belediye Başkanlığın Ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği etkinlikte bir araya gelen yüzlerce vatandaş, çalınan yöresel ezgiler eşliğinde gecenin geç saatlerine kadar, halaylar çekerek doyasıya eğlendi.

Şırnak’ta Ramazan ayı etkinliği

25 Mayıs 2018 10:40


Şırnak Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu’nun talimatlarıyla, Ramazan ayı boyunca vatandaşlara yönelik 30 günlük etkinlik programı düzenlendi. Terör ve toplumsal olayların son bulduğu, huzur ve güvenliğin sağlandığı Şırnak’ta, Belediye Başkanlığı ilkini organize edilen Ramazan etkinliklerine vatandaşlar büyük bir ilgi gösterdi. Şırnak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bahçesinde vatandaşlara yönelik tertiplenen Ramazan etkinliklerine, 7’den 70’e yüzlerce vatandaş akın etti. Etkinlik alanının hınca hınç dolduğu gecede, vatandaşlar Şırnak Belediyesi Gençlik Merkezi Müzik Grubunun çaldığı yöresel ezgilere eşlik ederek geç saatlere kadar doyasıya eğlendi.




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