Terör yüzünden ekilemeyen araziler yeşillendi

Vatandaşlar, yeşillenen arazilerine rahat ulaşabilmek için yol yapılmasını istedi.

Başta Kato Dağı olmak üzere, kırsalında gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla terör örgütü PKK’ya darbe vurulan Beytüşşebap’ta hayatın her alanı renkleniyor. İlçede, yıllar önce terör örgütü PKK tarafından köylerinden daha güvenilir köylere göç eden vatandaşlar, yıllarca ekip biçemedikleri arazilerine kavuştu. Vatandaşların Başaran köyünden döndüğü Harguri mezrasında ekmeye başladıkları araziler yeşillendi. Vatandaşlar, arazilerine rahat ulaşabilmek için yol yapılmasını istedi.

“Köyümüzü 30 yıl önce terk ettik”

Vatandaşlardan Mehmet Gökçe, yaklaşık 30 yıl önce köylerini ve arazilerini terk etmek zorunda kaldıklarını belirterek, “Devletten yanayız devletimizleyiz. Devletimizden yardım istiyoruz. Buraya bir yol yapılmasını istiyoruz. Yaklaşık 6 kilometre yol yürüyoruz buraya gelene kadar. Eski yollar hiç yok, bitmiş harap olmuş durumda. Otlarımızı katırlarla köye götürmek zorunda kalıyoruz” dedi.

İsmet Gökçe adlı vatandaş ise, 1989’da köylerini bıraktıklarını anlatarak, “Terörden dolayı bırakmak zorunda kaldık. Devletten yardım istiyoruz. Tarımsal anlamda destekler verilsin. Biz saatlerce yürüyoruz buraya gelene kadar. İş makinaları buraya gelmiyor. Arazileri tırpanla çırpmak zorunda kalıyoruz. Yol yapılmasını istiyoruz” diye konuştu.