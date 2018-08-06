Diğer
Kategoriler
06 Ağustos 2018 10:11

Teröristlerin sığınakları yerle bir edildi

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan yaylalar teröristlerden temizlendikten sonra güvenlik kuvvetleri bölgede örgüt mensuplarının kullandığı sığınak, barınakları teker teker tespit edip patlatarak imha ediyor.

Teröristlerin sığınakları yerle bir edildi

06 Ağustos 2018 10:11

Feraşin yaylasında arama tarama faaliyetleri sürdüren güvenlik kuvvetleri teröristler tarafından sığınaklar içinde tuğla ve briket kullanılarak yapılan 3 odalı evler tespit edildi. Teröristlerin kullandığı evler teker teker imha edilerek yerle bir edildi.


Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyü Feraşin yaylasında teröristlerin sığınak ve barınak olarak kullandığı yerler güvenlik kuvvetleri tarafından bölgede yapılan arama tarama faaliyetlerinde bulunarak imha edildi. Bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçleri yaylanın yüksek rakımlı dağ yamaçlarında teröristlerin çözüm sürecinde yaptıkları ve 60 kişinin sığabileceği sığınaklar ve içinde çok sayıda yaşam malzemesi tespit etti. Sığınaklar içinde tuğla ve briketlerle yapılan 3 odalı evler de tespit eden güvenlik kuvvetleri sığınak, barınak ve içindeki malzemeleri patlatıp imha etti. Sığınak içinde bulunan 3 odalı evlerin yılın her mevsiminde rahatlıkla kullanılabilecek şekilde olması dikkatleri çekti. Tespit edilen yerler imha edilerek kullanılmaz hale getirildi. Aynı bölgede daha önce yapılan operasyonlarda 2 sığınak daha bulunarak imha edilmişti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞIRNAK HABERLERİ
ŞIRNAK HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
  • Salı
    Sıcak
    36°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    36°C
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç