Kato Dağı, 2017 yılında yapılan operasyonlarda tamamen teröristlerden temizlendi. Bölgede huzurun hakim olmasıyla daha önce terör saldırıları nedeniyle yankılanan silah sesleri yerini düğünlerdeki davul zurna ve müzik sesine bıraktı.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Aşağıdere köyünde aileler, kavurucu sıcaklara aldırış etmeden düğün yapıyor. 38 derece sıcaklığa rağmen halay çeken bölge halkı huzur ile birlikte rahata erişti. Renkli görüntülere sahne olan düğünde ilginç gelenekler de yaşatıldı. Jirki aşiretine mensup Hamit Dereli’nin oğlu Mücahit Dereli’nin düğünü 3 gün 3 gece sürdü. Kına gecesinin ardından gece geç saatlere kadar halaylar çeken köylüler damat için ikinci gün 60 bin Türk lirası toplandı. Geline ise 3 kilo altın ve 14 bin Türk lirası takıldı.

Damadın dayısı ve aynı zamanda sağdıcı olan Salih Dereli, kavurucu sıcaklar altında halaylar çektiklerini ancak düğün için sıra bulamadıkları için bugünü beklediklerini söyledi. Dereli, "Köyümüzde çok düğün olduğu için sıra aldık ve sıranın gelmesini bekledik. Son bir haftadır çok sıcak havalar ama mecburuz. Çünkü bugün yapamasaydık düğün gelecek yıla ertelenecekti. Düğünümüz 3 gün 3 gece sürüyor. Toplanan paralarla yeni çiftlere yeni bir yuva kurmaları için destek çıkıyoruz. Binlerce insan toplanıyor burada" dedi.

Süleyman Dereli ise Jirki aşireti mensuplarının düğünlerinin genelde bu şekilde yapıldığını söyledi. Dereli, "Biz Jirki aşiretine mensubuz. Düğünlerimizde gelenek ve göreneklerimizi yaşatmak adına yöresel kıyafetler giyiyoruz. Bugün hava çok sıcak çadırlar kurduk, gölgelikler yaptık, soğutucular getirdik misafirlerin sıcaklardan etkilenmemeleri için elimizden geleni yaptık. Ama yine de kavurucu sıcaklarla baş edemedik" diye konuştu.

Damadın kardeşi Übeyt Dereli, yıllardır süregelen geleneği yaşatmak için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.

38 derece sıcağa aldırış etmeyen köylüler yöresel kıyafetlerle halaylar çekip gün boyu doyasıya eğlendi. Hakkari’den getirilen saz ekibi ise düğünlerin yoğun olmasından dolayı günlerdir evlerine gidemediklerini söyledi.