Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen ’Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi’ çerçevesinde Şırnak’ta göl ve nehirlere 90 bin adet yavru sazan balığı bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen ’Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi’ kapsamında Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tarafından Şırnak’a 90 bin adet yavru sazan balığı gönderildi. Proje kapsamında İdil ilçesindeki Dirsekli göletine 50 bin adet, Cizre’de Dicle Nehri’ne ise 40 bin adet sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, proje ile Dicle Nehri’ni şenlendirdiklerini söyledi. Arıcan, “Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzün yürüttüğü bir proje kapsamında Dicle Nehri’ne 40 bin sazan balığı yavrusunu saldık. Amacımız Dicle Nehri’ndeki faunayı genişletmektir. Bu balıklar Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünden buraya getirildi. Böylece ilçemizde amatör balıkçılığı da geliştirmeyi düşünüyoruz. İnşallah vatandaşlar nehrimizden bu anlamda da yararlanmış olacaklar” dedi.

Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Veterineri Gürkan Koç ise, “Su ürünleri kaynaklarımızın ve su ürünlerinin sürdürülebilir kullanılması ve gelecek nesillere miras olarak bırakılmasının sağlanabilmesi için sularımızdaki stoklarının takviyesi balık popülasyonunun artırılmasını amaçlıyoruz. Su kaynaklarının balıklandırılması projesi kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tarafından temin edilen 90 bin adet sazan yavrusunu Şırnak’ın sınırları içerisinde bulunan İdil ilçesinin Dirsekli göletine 50 bin ve Cizre Dicle Nehri’ne ise 40 bin sazan yavrusu bırakıldı. İç sulardaki balık varlığını sürdürebilmek için mevcut göl ve göletlerde ekonomik değer taşıyan sazan balığı gibi türlerle balıklandırma çalışmalarına her yıl devam edeceğiz. Göl ve göletlere bırakılan yavru sazan balıkları mutlak suretle korunmalı, en az bir kez üremeleri için fırsat verilmeli. Amatör balıkçılarımızın balıklara sahip çıkarak av yasaklarına uymalarını bekliyoruz” diye konuştu.