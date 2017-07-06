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06 Temmuz 2017 11:20

Vali Aktaş, Şırnak basını ile bir araya geldi

Valiler Kararnamesi ile Karabük’ten Şırnak’a atanan ve 30 Haziran’da göreve başlayan Vali Mehmet Aktaş, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Vali Aktaş, Şırnak basını ile bir araya geldi

06 Temmuz 2017 11:20


Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, valilik makamında Yeni Şırnak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Balık, yerel gazete imtiyaz sahipleri ile kentte görev yapan ulusal ve yerel medya temsilcilerini ağırladı. Vali Aktaş, Şırnak’ın imar ve inşası için elinden gelen imkanı en iyi şekilde vatandaşların hizmetine sunacağını söyledi. Aktaş, “Terör örgütü PKK’nın tahrip ettiği Şırnak’ta görev yapmak bana nasip oldu. Zamanında çok büyük sıkıntılar yaşamış, çok büyük bedeller ödemiş bir ilimiz. Burada hep birlikte el ele vererek Şırnak’ımıza güzel hizmetler sunacağız. Şırnak’ımızı her yönü ile mevcut bulunduğu seviyenin çok daha üstüne çıkaracağız. Şırnak- Cizre karayolu uzun zamandır devam ediyor. İnşallah Şırnak-Cizre karayolu bu yılın sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Şırnak- Van ve Şırnak- Uludere karayolu çalışmalarımız devam ediyor. Sizin de bildiğiniz gibi 2 gün içinde teröristlerin alçakça saldırısı sonucu 3 gencecik evladımızın canına kıydı. Terör örgütüne her kesin tavır koyması gerektiğini ve bunlara taviz verilememesi gerekiyor. Terör örgütün baskılarına rağmen bu yollarımızı ve yatırımlarımızı hayata geçireceğiz. Bizde güvenlik tedbirlerimizi alarak bu hizmeti vatandaşlarımıza sunacağız” dedi.


Şırnak’ta sokağa çıkma yasağı döneminde terör örgütü PKK’nın yakıp, yıktığı evlerin zarar ve ziyanlarını karşılanma konusunda çalışmaların devam ettiğini anlatan Vali Aktaş, “Vatandaşların mağduriyet yaşamaması zararların bir kısmını ödedik ve ödemeye de devam edeceğiz” diye konuştu.




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