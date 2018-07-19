Diğer
Kategoriler
19 Temmuz 2018 15:46

20 farklı ülkeden Sivas’ı tanımaya geldiler

Yunus Emre Enstitüsü’nün düzenlediği program çerçevesinde 20 farklı ülkeden Sivas’a gelen 24 yabancı öğrenci üç hafta boyunca kenti tanıma fırsatı bulacak.

20 farklı ülkeden Sivas’ı tanımaya geldiler

19 Temmuz 2018 15:46


Dünyanın farklı ülkelerinde Türkçe’ye gönül veren öğrenciler Yunus Emre Enstitüsü tarafından Türkiye’de misafir ediliyor. 2010 yılından bu yana düzenlenen ’Türkçe Yaz Okulu’ 118 ülkeden 1000 öğrencinin katılımıyla gerçekleşiyor. 16 Temmuz-12 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen programa bu yıl, yurt dışında faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüleri ve enstitü ile protokolü bulunan üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerinden oluşan katılımcıların yanı sıra Türkiye’yi ve Türkçe’yi yakından tanımak isteyen pek çok öğrenci katılıyor. Bu anlamda Sivas’a gelen 24 yabancı öğrenci; valilik, belediye ve Cumhuriyet Üniversitesi’nin destekleriyle gerçekleştirilen programlar çerçevesinde şehri yakından tanıma fırsatı bulacak.


Sivas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki tarihi Abdiağa Konağı’nda düzenlenen tanışma programına, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Recep Toparlı, Türkçe Öğretimi, Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Mahmut İnat ve yabancı öğrenciler katıldı.


Yunus Emre Enstitüsü’nün düzenlediği program hakkında bilgi veren İnat, "Öğrencilerimize öğleye kadar Türkçe eğitimi veriyoruz, bu sayede seviyelerini ilerletiyoruz. Öğleden sonraki programlarımızda ise genelde kültürel faaliyetler düzenliyoruz. Sivas’ın tarihi, kültürü, yemekleri, adetleri ve insanımızı yakından tanıyorlar. Bizlere destek olan valilik ve belediyemize teşekkür ediyoruz." dedi.


Yabancı öğrencilerle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yardımcısı Özaydın ise, "Söz konusu Sivas ve şehrimizin kültürü olunca konuya duyarsız kalmamız mümkün olmaz. Şehrimizin tanıtımı için üniversitemiz ile iş birliği halinde üzerimize düşenleri yapmaya hazırız. Geçen yıl da bu minvalde bir program icra ettik, güzel dostluklar edindik. Umarım bu sene de güzel bir organizasyon gerçekleştireceğiz. Sivas’ımıza hoş geldiniz." şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından sırasıyla söz alan yabancı öğrenciler kendilerini tanıtarak Sivas’ta olmaktan duydukları mutluluğu ifade ettiler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç