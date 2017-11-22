AK Parti Sivas İl Kongresi’ne Cumhurbaşkanı Erdoğan’da katılacak

Kongre süreci ile ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Sivas İl Başkanı Ziya Şahin, 11 Temmuz’da ilçe kongrelerine başladıklarını ifade ederek,"30 Eylül itibari ile ilçe kongrelerimizi tamamladık ve il kongresi zamanı geldi. Genel merkezimiz geçtiğimiz hafta Rize, Giresun ve Bayburt il kongreleri ile süreci başlattı. Büyükşehirlerin henüz bitmeyen ilçe kongreleri var ancak bir taraftan il kongreleri bir taraftan ise ilçe kongreleri devam edecek. Sadece Sivas’ta değil Türkiye genelinde 31 Aralık’a kadar bütün kongreler bitmiş olacak.

30 Eylül’de merkez ilçe kongresinin yapılarak il kongresine hazır hale gelindiğini söyleyen Şahin,"Genel merkezimiz ve Cumhurbaşkanlığımızın birlikte oluşturduğu kongre takviminde Sivas 6’ncı Olağan İl Kongresi 10 Aralık olarak belirlendi. Kongremize Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’da katılacak ben şimdiden tüm hemşehrilerimi Cumhurbaşkanımızı karşılamaya davet ediyorum " diye konuştu.