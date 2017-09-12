Diğer
Kategoriler
12 Eylül 2017 16:24

Altınsoy: "Geleceğin nesillerini yetiştirmek zorundayız"

Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı (TÜZDEV) ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, ORAN Kalkınma Ajansı desteğiyle düzenlenen ’Yetenek Avcıları’ projesi kapsamında Sivas’ta, öğretmenlere yönelik düzenlenen eğitim programı sona erdi.

Altınsoy:

12 Eylül 2017 16:24

4 günlük eğitim programına katılan öğretmenlere katılım belgesi verildi.


Vali Zübeyir Kemelek Ortaokulu’nda düzenlenen programa katılan Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, öğretmenlerden program kapsamında almış oldukları eğitimleri en iyi şekilde uygulamalarını istedi. Altınsoy,"Eğitim programının başarılı geçtiğini ve bu eğitimlerden en iyi şekilde istifade ettiğinizi umuyorum. İlimizdeki ve ülkemizdeki üstün zekalı çocuklar için önemli bir programdı. Almış olduğunuz eğitimi Sivas’ta en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız. Sizin gayretinizle hem Türkiye’deki, hem de ilimizdeki ülkemizin geleceğine hükmedecek nesilleri yetiştirmek boynumuzun borcudur. Türkiye’nin dört bir tarafında dönen dolapları biliyoruz. 2050 yılında Türkiye’yi yönetecek çocuklar bu çocuklar olacak. Bizim onları hedef kitle olarak geleceğe hazırlamamız lazım. Ben sizlerin gereken donanıma sahip olduğunuzu düşünüyorum ve bu proje kapsamında da gereken eğitimin bir kısmını da burada almış oldunuz" ifadelerini kullandı.


Konuşmanın ardından eğitim programına katılan öğretmenlere katılım belgeleri verildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Açık
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç