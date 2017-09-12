Altınsoy: "Geleceğin nesillerini yetiştirmek zorundayız"

4 günlük eğitim programına katılan öğretmenlere katılım belgesi verildi.

Vali Zübeyir Kemelek Ortaokulu’nda düzenlenen programa katılan Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, öğretmenlerden program kapsamında almış oldukları eğitimleri en iyi şekilde uygulamalarını istedi. Altınsoy,"Eğitim programının başarılı geçtiğini ve bu eğitimlerden en iyi şekilde istifade ettiğinizi umuyorum. İlimizdeki ve ülkemizdeki üstün zekalı çocuklar için önemli bir programdı. Almış olduğunuz eğitimi Sivas’ta en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız. Sizin gayretinizle hem Türkiye’deki, hem de ilimizdeki ülkemizin geleceğine hükmedecek nesilleri yetiştirmek boynumuzun borcudur. Türkiye’nin dört bir tarafında dönen dolapları biliyoruz. 2050 yılında Türkiye’yi yönetecek çocuklar bu çocuklar olacak. Bizim onları hedef kitle olarak geleceğe hazırlamamız lazım. Ben sizlerin gereken donanıma sahip olduğunuzu düşünüyorum ve bu proje kapsamında da gereken eğitimin bir kısmını da burada almış oldunuz" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından eğitim programına katılan öğretmenlere katılım belgeleri verildi.