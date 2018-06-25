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25 Haziran 2018 14:15

Altınyayla makine parkına takviye

Altınyayla Belediyesi makine parkına kattığı vakumlu yol süpürme araçları ile makine parkını güçlendirmeye devam ediyor.

Altınyayla makine parkına takviye

25 Haziran 2018 14:15


Altınyayla Belediyesi Türkiye Belediyeler Birliği tarafından hibe edilen vakumlu yol süpürme aracı hizmete girdi. Araç filosunu ihtiyaçlar doğrultusunda güçlendiren Altınyayla Belediyesi, daha temiz bir Altınyayla için makine parkını güçlendirmeye devam ediyor.


Altınyayla Belediye başkanı Necmettin Mermer, makine parklarına ekledikleri vakumlu yol süpürme aracı ile temizlik kalitesinin artacağını belirtip, “Makine parkımızı güçlendiriyoruz. Son olarak Türkiye Belediyeler Birliği tarafından hibe edilen vakumlu yol süpürme aracını hizmete soktur. Türkiye Belediyeler Birliği’ne teşekkür ediyoruz. Bu yeni makine ile ilçemize sağladığımız temizlik hizmetinin kalitesi biraz daha artacaktır. Makine parkımızı daha da güçlendirip ilçe halkımıza verdiğimiz hizmet kalitesini daha iyi noktalara taşımayı hedefliyoruz“ dedi.




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