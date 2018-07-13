Ankara’da Sivas rüzgarı esecek

sü planlanan Başkent Sivas günleri 13-16 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Ankara Sivaslılar Dernekler Federasyonu (ASİDEF) tarafından bu yıl 4.sü planlanan Başkent Sivas Günleri. 13-16 Eylül tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleştirilecek. Bu yıl gerçekleştirilmesi planlanan etkinliklerle ilgili ASİDEF Genel Başkanı Dr. Muammer Timur Kaynak, bugün Sivas’ta bir basın açıklaması düzenledi. Kaynak yaptığı açıklamada, “Gerçekleştireceğimiz etkinlikle Sivas’ın halk kültürünü, folklorik ve geleneksel değerlerini, lezzetlerini Ankara’da yaşayan başkentlilerle buluşturmak istiyoruz. Hititlere kadar uzanan tarihi geçmişi ile Türkiye coğrafyasının kalbinde yer alan Sivasımızın farklı coğrafyalarda yaşayan insanlarını bir araya getirerek sıla hasretini gidermek amacı ile düzenleyeceğimiz bu etkinlik ile başkentte ki insanlarımıza Sivas rüzgarı estireceğiz. Bir önceki Sivas günlerinde 350 bin kişiye ulaşan katılımcı sayısını daha üst seviyeye çıkartmayı arzuluyoruz” dedi.

Toplantıya organizasyon komitesinde bulunan kurumların temsilcileri de katıldı.