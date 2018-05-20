Astığı tabela görenleri güldürüyor

Demircilerardı Mahallesi’nde çadır yapımı işi ile uğraşan Yalçın Aslan bir binanın ikinci katında av köpeğini beslemeye başladı. Çok sevdiği ve değerinin yüksek olduğu av köpeklerini daha önceden iş yerinde besleyen Aslan, birçok kez köpeklerinin iş yerinden çalınması üzerine büyük hayal kırıklığı yaşadı. Aslan, hırsızlara karşı çözüm olarak iş yerinin karşısında bulunan merdiven kullanmadan çıkılması zor metruk bir binanın ikinci katına köpeği için yuva yaparak burada beslemeye başladı. Hırsızlara karşı önlem alan Aslan’ın köpeğini metruk bir binanın ikinci katında gören duyarlı vatandaşlar ise köpeğin mahsur kaldığı düşüncesiyle her seferinde itfaiye ekiplerine haber vermeye başladı. Defalarca yapılan ihbarlara karşı tepki gösteren Aslan, asılsız ihbarların artması üzerine ihbarlardan bıkan Yalçın av köpeğinin olduğu yere "Burası Yaman’ın yeridir, kendisi çıkmadı" yazısı asarak duruma ilginç bir çözüm bulmaya çalıştı.

Yazıya rağmen itfaiyeyi aramayı sürdürüyorlar

Daha önce iş yerinde beslediği köpeklerin çalındığını belirten Yalçın Aslan,"Bende çalınmaya karşı tedbir amaçlı ikinci kata çıkardım. Canıma da tak ettiği için insanların çıkmasının imkansız olduğu bir şekilde köpeğimi koruyorum. Duyarlı vatandaşlar köpeğin yukarıda olduğunu görünce köpek oraya çıkmış inemiyor diye itfaiyeyi arıyorlar. Halbuki onun yeri orası. Köpeğimin av köpeği olduğu ve değerli olduğu için hırsızlar çalmak istiyorlar. Yukarıya çıkmanın normal şekilde imkansız olduğu için ben merdivenle inip çıkıyorum. İtfaiyenin gelmesi ise çevredeki duyarlı vatandaşlar köpeğin orada mahsur kaldığını düşünmesiyle hemen itfaiyeye haber veriyorlar. Bende bu duruma bir önlem almak için ’Burası Yaman’ın kendi yeridir, kendisi çıkmadı’ diye yazdım ve oraya astım ki vatandaşlar bilgilensin. Halen oraya astığım yazıyı kaale almayanlar itfaiyeyi arıyor. İtfaiye de bıktı bizde bıktık" dedi.