Avrupa’nın tuzu Sivas’tan

Sivas’ın Zara ilçesine 26 kilometre uzaklıkta bulunan Tuzlagözü köyünde yaklaşık 150 dönümlük arazide çıkarılan tuzun hasadı başladı. Üçyüz yıldır aynı yöntemle çıkarıldığı tahmin edilen kaynak tuzu sofralara tat katıyor. Temmuz ayında başlayan tuz hasadı Eylül ayına kadar devam ediyor. İki kaya arasından 15 derece sıcaklıkta çıkan tuzlu su büyük havuzlarda toplanıyor. Daha sonra güneşin ısısıyla ısıtılan tuzlu su 24 dereceye ulaştığında küçük havuzlara aktarılıyor. Bir süre sonra buharlaşarak havuzlarda oluşan tuz daha sonra toplanıp temizlenerek çuvallara yerleştiriliyor. Yaklaşık 4 ay süren hasatta, 700 ton ile bin ton arasında tuz elde ediliyor.

Tansiyon, şeker ve kolesterol gibi hastalığı olan vatandaşlar bu doğal kaynak tuzunu rahatlıkla tüketebiliyor. İçinde insan vücuduna yarayan ve içinde birçok mineral bulunan doğal kaynak tuzu Sivas’ın tamamına gönderilirken, Türkiye’nin de birçok büyük şehrine de gönderiliyor. Çıkarılan kaya tuzu Avrupa’da; Almanya, Fransa, İngiltere ve son olarak İsviçre’den de talep görüyor.

"Yaklaşık olarak 300 yıldır tuzlamızda üretimimiz devam etmekte"

Anadolu Tuz Madencileri Derneği Başkanı Bülent Yılmaz, aynı yerde yaklaşık bin 700 yıldan bu yana tuz üretildiğini belirterek, "Tahmin ettiğim kadarı ile bu tuzlamızda üretim bin 700 yılından beri devam ediyor. Daha eski de olabilir ama benim bildiğim bu yıllara kadar. Yaklaşık olarak 300 yıldır tuzlamızda üretimimiz devam etmekte. Bu tuzla da özelleştirme 2000 yılında yapıldı ve bu tarihten sonrada tuzlada üretim özel sektöre geçti. Kaynak tuzlaları içerisinde en büyük 2’inci tuzla. Üretim yöntemi yıllardır aynı solar yöntem ile devam ediyor. Kaynaktan çıkan suyun güneş ile buharlaştırılması ve çeşitli aşamalardan geçmesi ile üretim yapılıyor. Tuzlamızdan çıkan tuzların satışı genellikle iç piyasa olmakla birlikte yurt dışına da satışlarımız var. Almanya, Fransa, İngiltere ve son olarak tuzumuza talep İsviçre’den var. Bu ülkelerden tuzumuzu tercih etmesinin sebebi araştırmadan ve bir incelemeden sonra tuzumuzu talep ediyorlar. Belirli bir satışımızdan sonra da damak zevki oluşturduk ve insanların mutfaklarında tercih ettikleri bir tuz haline geldi" şeklinde konuştu.

Tuzlu su kaynaktan geliyor

Tesis de görevli Ahmet Turan Işık, "İlk baharda göllerde bulunan artık sularını ve yağmur sularını temizleriz. Ondan sonra ise tuzlu su kaynağından çıkan tuzlu suları göllere bıkarız. Göllere bıraktığımız su kaynaktan 15 derece olarak çıkar. Göllere bıraktığımız su 24 derece olduğunda ise tuz oluşumu ortaya çıkar. Bu tuz kaynağı 2 kayanın arasından geliyor. Bu yıl bahar aylarında çok fazla yağmur yağdığı için randıman alamadık. Yağmur kesildiğinden beri, yaklaşık 1 aydır da güzel bir şekilde üretimimizi yapıyoruz. Bu tuzumuz tansiyona, kolesterole ve şeker hastaları olanlar rahatlıkla tüketebilir. Tuzumuz içerisinde insan vücuduna iyi gelecek çok değerli mineraller var. Buraya gelen hocalar bunu rahatlıkla tuzumuzu inceledikten sonra rahatlıkla söyleyebiliyorlar" diye konuştu.