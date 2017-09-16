Başarıya giden yol kahvaltıdan geçiyor

Medicana Sivas Hastanesi Diyetisyenlerinden Özge Karabağ öğrencilerin okul başarısının yanında sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenmelerinin önemli bir husus olduğunu ve bu konuda ebeveynlere, okul yönetimine büyük görevler düştüğünü belirterek, “Sabah kahvaltısı yapılan araştırmalarda; çocukların yeterli, sağlıklı ve dengeli beslenmeleri, bir yandan da zihinsel performanslarının artmasında, bedensel performanslarının artmasında ve okul başarılarında da çok büyük bir etmene sahip. Sağlıklı beslenme açısından belirlediğimiz kurallar var. Özellikle çocuklar bütün besin gruplarından; süt-yoğurt, et grubu, tahıl grubu ve meyve sebze gruplarından yeterli ve dengeli miktarda tüketmesi gerekiyor. Özellikle çocukların kemik ve dişlerinin sağlıklı olabilmesi için 3-4 porsiyon kadar süt grubundan, 1-2 dilim kadar da peynir grubu tüketmeleri gerekiyor. Hastalılara karşı dirençlerinin artması ve sağlıklı beslenmeleri açısından da günde 5-8 porsiyon arasında sebze tüketmelerini öneriyoruz” dedi.

“Öğrenciler için en önemli öğün kahvaltıdır”

Öğrencilerin kahvaltı yapmadıkları takdirde baş ağrısı, konsantrasyon bozukluğu ve bilinçsel performanslarında düşüklük olabileceğini belirten Karabağ, “Bu yüzden ailelere çok büyük iş düşüyor. Özellikle çocukları kahvaltı yapmadan okula göndermemek gerekiyor. Kahvaltıda her zaman bahsettiğimiz klasik kahvaltı yapılabilir. Süt, yumurta, peynir ve yeşillik tarzı şeyler mutlaka tüketilmesi gerekiyor. Sağlıklı beslenmenin içerisinde yer alan her zaman ara öğün ve ana öğün düzeni diyoruz. Günde 3 veya 2 tane ara öğün düzenli olarak yapılmalı. Ana öğün düzenleri de sabah, öğle, akşam şeklinde olmalıdır. Ara öğünlerde çocuklar genellikle abur cubur tüketimini çok daha fazla yapıyor. Okulda bu konuda Sağlık Bakanlığı tarafından önlemler alınmasına rağmen yine de çocuklarda abur cubur tüketimi çok fazla. Bunun önüne geçebilmek için daha çok kuru meyve, kuruyemiş tarzı gıdalar tüketmelerini öneriyoruz” ifadelerini kullandı.