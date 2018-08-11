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11 Ağustos 2018 15:17

Başkan Çiftçi, vatandaşları festivale davet etti

Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, 18-19 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan 16’ncı Kültür ve Sanat Festivali’ne herkesi davet etti.

Başkan Çiftçi, vatandaşları festivale davet etti

11 Ağustos 2018 15:17


Başkan Çiftçi yaptığı açıklamada,"Bu yıl 16’ncısını düzenleyeceğimiz Gürün Kültür ve Sanat Festivalimize gerek bölgemizdeki, gerekse gurbette yaşayan bütün hemşehrilerimizle birlikte tüm Gürün sevdalılarını bekliyoruz. Festivalimiz, 18 Ağustos günü kortej yürüyüşüyle başlayacak, ardından dernek stantlarımızın açılışını ve yöresel ürünlerimizin tanıtımını hep birlikte yapacağız. Halay da el ele omuz omuza verecek, Gürün’ün tertemiz havasını hep birlikte coşku ile heyecanla soluyacağız." dedi.


Festivalin iki gün süreceğini söyleyen Çiftçi,"İki gün sürecek olan festivalimizde birbirinden güzel sürprizlerle sizleri buluşturacak, festival coşkusunu hep birlikte yaşayacak, Aysel Yakupoğlu şarkılarıyla hep birlikte unutulmaz bir gün yaşayacağız. Yıllardır memleketinden uzaklarda yaşamını sürdüren ’Bir bahane olsa da bizlerde Gürün’e gidip babamızın, atamızın ocağını, doğup büyüdüğümüz yerleri ziyaret etsek’ diye düşünen, kendisine, adresine ve telefonuna ulaşamadığımız tüm Gürünlü kardeşlerimizle aynı lokmayı paylaşmak, ümidiyle hemşehrilerimizi en kalbi duygularımla selamlıyorum." diye konuştu.




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