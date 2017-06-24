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24 Haziran 2017 15:46

Bayramda tatlı tüketimine dikkat

Ramazan Bayramı’nda tatlı tüketimi ikramlarla birlikte artarken uzmanlar, şeker hastaları kadar sağlıklı kişilerin de bu dönemde şeker tüketimine dikkat etmeleri uyarısında bulunuyor.

Bayramda tatlı tüketimine dikkat

24 Haziran 2017 15:46


Medicana Sivas Hastanesinde görev yapan Diyetisyen Özge Karabağ, Ramazan ayında dinlenen vücudu çok yormamak adına sağlıklı beslenme kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini ifade ederek,"Ramazan Bayramı’nda ilk yapmamız gereken şey hafif bir kahvaltıyla güne başlamak ve yine sağlıklı beslenme kurallarını yerine getirmeliyiz. Ara öğünler tüketerek Ramazan ayında yavaşlayan metabolizmamızı hızlandırabiliriz. 5 veya 6 öğün tüketmemiz gerekiyor bu dönemde. Ramazan Bayramı ile birlikte su tüketimini arttırarak vücudun azalan su dengesini arttırabiliriz" dedi.


Bayram denince akla gelen ilk şeyin tatlılar olduğunu belirten Karabağ, "Türk toplumu daha ağır olan hamur tatlılar tüketiyor. Ramazan Bayramı’nda biraz daha vücudumuzu çok yormamak adına sütlü tatlılar veya meyve tatlıları tüketebilirsiniz. Ramazan ayında azalan hareketimizi arttırabiliriz, gideceğimiz yerlere yürüyerek giderek fiziksel aktivitenizi arttırmanızı sağlar" diye konuştu.


Kronik hastalığı olanların bayramda da çok dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunan Karabağ, "Kronik hastalığı olan bireyler Ramazan boyunca beslenmelerine dikkat etmişlerdir. Ramazan Bayramı’nda da ağır yemekler ve tatlı tüketimi çok fazla olduğu için bu dönemde de diyetlerini bozmamaları gerekiyor. Özellikle diyabet, kalp ve tansiyon hastalarında tatlı tüketimi çok az düzeyde olmalı ve ilaçlarının kullanımına dikkat etmeliler" şeklinde konuştu.




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