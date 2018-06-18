’Bizim Ulaş’ sloganıyla Sivaslıların gönlünde taht kuran CHP Sivas Milletvekili adayı Ulaş Karasu geçtiğimiz günlerde AK Parti Sivas Milletvekil Mehmet Habip Soluk’un Sivas için sarf ettiği sözlere tepki gösterdi. Karasu,"İktidarın milletvekili Sivaslılardan özür dilemek zorundadır, ne demek Sivas Kayseri’nin mahallesi durumundadır demek,16 yıldır iktidarda olan bir partinin vekili aslında gerçeği özetlemiş, Sivas’a hiç bir şey kazandırmamış,CHP hükümetin de kazandırılanlarıda Sivas’tan sökmüş götürmüşler, büyütmek yerine şehri küçültmüşlerdir. Kendisi itiraf ediyor hem de Sivaslıların gözlerinin içine baka baka diyor ki; ’Evet Kayseri geçmişte Sivas’a bağlıydı şimdilerde ise Kayseri’nin mahallesi durumuna düştü’ diyerek Sivas için acı bir itiraf yapmıştır. Burada çıkıp özür dilemesi gerekiyor,hem bu sözleri için, hem de Sivas’ı mahalle durumuna düşüren iktidarı için." dedi.

Karasu, aynı vekilin daha öncede Yıldızeli ziyaretinde vatandaşlara ’Bu Yıldızeli’ne yağmurlu havada su yok’ dediğini hatırlatarak," Kalpleri kırmış bir vekile yakışmayan sözler sarf etmiştir. Ayrıca Sivas’ın ekonomisine en büyük katkıyı sağlayan 60 bine yakın üniversite öğrencisini yok sayarak ’Sivas’ta öğrencinin şehrin ekonomisine bir katkısının olmadığını savunmuş ve öğrencinin yediği yemekle, içtiği çay, kahve ile katma değer üretilmez’ demiştir. ’Partisi gençliğe önem veriyoruz’ diyor ancak emekli olmuş birini hala milletvekili adayı olarak Sivaslılara dayatıyorlar, kendisi yaşça büyüğümüzdür. Sivaslıları üzmüş kırmıştır en azından kendi partililerinden ve AKP’ye oy verenlerden çıkıp özür dilemelidir. Ve yine kendisine naçizane önerimiz Müsteşarlığı döneminde Sivas’a iyi kötü hizmetleri olmuştur en azından halkın nazarında onları bitirmesin, tüketmesin evinde oturup ,torunlarını sevmesi gerekli" diye konuştu.

Karasu, 24 Haziran’da CHP iktidarında Sivas’ın Kayseri’inin mahallesi olmaktan kurtulacağını, Yıldızeli’nin gönlünü kazanacaklarını ve öğrenciye değer vereceklerinin altını çizdi.