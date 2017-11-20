CÜ ile Gürcistan Üniversitesi arasında spor işbirliği protokolü

CÜ Senato Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen imza törenine Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, Gürcistan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Üniversitesi Rektör Yardımcısı Vladimir Bozhadze, Dış İlişkiler Sorumlusu Prof. Dr. Ali Aksu, BESYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mehmet Gül, her iki üniversitenin beden eğitimi ve spor bölümü öğretim elemanları katıldı.

Protokol; akademik araştırmaların desteklenmesi, karşılıklı fayda sağlayacak akademik programlar geliştirme, iki üniversitenin ortak alanları ile ilgili bilgi ve materyal paylaşımı, öğrenci ve personel değişimi, akademik ve eğitim alanlarındaki etkinliklerin desteklenmesi gibi birçok konuyu kapsıyor.

Bu protokol kapsamında yerleşkedeki çim sahada CÜ Sivas Kangal’s Ragbi Takımı ile Gürcistan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Üniversitesi İberia Ragbi Takımı arasında oynanan uluslararası dostluk müsabakasını konuk takım 45-28 kazandı.