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Demir Grup Sivasspor moral kahvaltısında buluştu

Spor Toto Süper Lig’in 5.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor'da teknik heyet ve futbolcular kahvaltıda bir araya geldi.


Pazar günü kendi sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor'da futbolcular ve aileleri kahvaltı organizasyonunda bir araya geldi. Kahvaltıya Teknik Direktör Tamer Tuna ve yardımcıları, futbolcular, A takım çalışanları ile aileleri katıldı. Kentteki bir otelde gerçekleşen organizasyonda futbolcular moral depoladı. Keyifli ve samimi bir ortamda yapılan kahvaltıda futbolcular ve aileleri sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

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