DG Sivasspor, Beşiktaş maçına yardımcı antrenörlerle hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor maçın hazırlıklarını yardımcı antrenörler eşliğinde sürdürdü.

Teknik Direktör Tamer Tuna ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarına devam eden Demir Grup Sivasspor ligde oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde yardımcı antrenör Yunus Kaya, Hakan Keles ve altyapı antrenörü Hayrettin Yerlikaya yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz konuşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra pas ve top kapma çalışması yapan futbolcular çift kale maç ile antrenmanı tamamladı. Sakatlığı bulunan Muhammet Demir antrenmana katılmadı. Antrenmanı Kulüp Başkanvekili Erdal Sarılar ve Asbaşkan Faruk Taşseten de takip etti. Kırmızı-beyazlı yönetim, Teknik direktör adayları arasında yer alan Hamza Hamzaoğlu, Kemal Özdeş ve Ümit Özat ile görüşmelere devam ediyor.