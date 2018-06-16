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16 Haziran 2018 16:38

Düğünden önce mitinge geldiler

Sivas’ta Başbakan Binali Yıldırım’ın Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştireceği mitingde gelin ve damat sürprizi yaşandı.

Düğünden önce mitinge geldiler

16 Haziran 2018 16:38

Akşam dünya evine girecek olan çift düğünden önce mitinge geldi.


24 Haziran seçimleri öncesinde Başbakan Binali Yıldırım Sivas’ta yapacağı mitingde vatandaşlarla buluşacak. Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilecek mitinge vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Miting öncesi alanda gelin ve damat sürprizi yaşandı. Akşam gerçekleştirecekleri düğünle dünya evine girecek olan Usame Acıpınar ve Nurgül Gülle çifti düğün öncesi mitinge geldi. Mitingde gelin ve damadı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Damat ve gelin Türk Bayrağı ve AK Parti bayraklarıyla poz verdi.




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