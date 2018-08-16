Elektrik faturasına uygulama indirimi

Elektrik faturalarını fastPay üzerinden ödeyen tüketiciler fatura bedelinin yüzde 5’i kadar avantaj elde ediyor.

Türkiye genelinde akıllı telefon sayısı ile birlikte mobil ödeme imkanları da hızla gelişiyor. Yüksek müşteri memnuniyetini hizmetlerinin odak noktasına koyan ve tüketicileri için teknolojideki gelişmeleri yakından takip eden CK Enerji Çamlıbel Elektrik ve özel bir banka tarafından hayata geçirilen ve akıllı telefonlara ücretsiz olarak indirilen fastPay ile elektrik faturası ödeme sürecini başlattı. Bu sayede tüketiciler elektrik faturalarını çok daha hızlı ödeme imkanına kavuşurken bu sırada avantajlara da sahip olacak. 16 Ağustos-31 Aralık 2018 tarihleri arasında elektrik faturasını söz konusu mobil uygulama üzerinden ödeyecek olan müşterilerin her faturanın yüzde 5’i kadar bir bedeli cebinde kalacak.

Banka yapılan işbirliği çerçevesinde 850 bin müşteriye hizmet veren CK Enerji Çamlıbel Elektrik aboneleri, bu uygulama üzerinden ödenen her elektrik faturası için ayda 7,5 TL’ye varan bir avantaj sağlayabilecek. Akıllı telefon kullanıcılarının AppStore ve Google Play’dan ücretsiz olarak indirip hemen kullanmaya başlayabileceği fastPay uygulaması ile tüketiciler herhangi bir taahhüt altına girmeden indirim hakkına sahip olacak. Söz konusu indirim tutarı, faturanın ödenmesi sonrasında kullanıcının fastPay bakiyesine yüklenecek. Aboneler, yüklenen bu bakiyeyi istediği gibi harcama imkanına sahip olacak.