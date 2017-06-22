En büyük rakibi kız kardeşi

CÜ Mimarlık Fakültesi bu yıl ilk mezunlarını verdi. Okulun ilk mezunları için CÜ Kültür Merkezi’nde tören düzenlendi. Törende öğrenciler diplomalarını alırken, okuldan bölüm birincisi olarak 23 yaşındaki Esra Şahin ile bölüm ikincisi olarak ise 22 yaşındaki kardeşi Seda Şahin mezun oldu. Okulu dereceyle bitiren iki kardeş diplomalarını CÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Taşkın ve Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Nazire Özgen Erdem’in elinden aldı. Mimarlar Odası Başkanı Serdar İnce ise okulu dereceyle bitiren iki kardeşe plaket verdi.

2012 yılında Erzincan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ni kazandığını ve burada bir yıl İngilizce eğitimi aldıktan sonra Cumhuriyet Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ne geçiş yaptığını belirten Esra Şahin, "Bir sene hazırlık okumuştum dışarıda, sonra kardeşimle aynı sınıfa düştük burada. Yani aramızda çok az fark var. Çok zor bir dönem geçirdik. Aynı zamanda çalışma hayatı da bizi yıprattı ama çok şeyler de kattı. Böyle bir sonuç beklemiyordum. Ben bölüm birincisi oldum, kardeşim bölüm ikincisi oldu. Aynı evde böyle bir başarıyı hesap etmemiştik, zaten hesap olsa belki olmazdı. İnşallah bana ve kardeşime hayırlı olur" dedi.

Fakülteyi ikincilikle bitiren Seda Şahin ise, "Birbirimize çok katkımız oldu tabii ki. Zaman zaman kavgalarımız da oldu. Çok destek de olduk birbirimize. Biz ikimiz de beklemiyorduk aslında, ama bu derece bize çok destek olacak" diye konuştu.