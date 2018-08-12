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12 Ağustos 2018 17:45

Eski Milli Eğitim Bakanı Yılmaz’ın acı günü

Eski Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın 85 yaşında vefat eden annesi Turunç Yılmaz memleketi Sivas’ın Gürün ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Eski Milli Eğitim Bakanı Yılmaz’ın acı günü

12 Ağustos 2018 17:45


Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Meclis Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz’ın dün gece İstanbul’da kaldırıldığı hastanede kalp krizi sonucu vefat eden annesi Turunç Yılmaz’ın cenazesi memleketi Sivas’ın Gürün ilçesine getirildi. Anne Yılmaz için Ulu Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.


Cenaze törenine Yılmaz ailesinin yanı sıra, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valisi Vasip Şahin, AK Parti’li milletvekilleri, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Anne Yılmaz’ın cenazesi ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından ilçede bulunan Pınarönü Mezarlığı’na defnedildi. Eski Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın taziyeleri kabul ederken gözyaşı döktüğü görüldü.




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