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16 Temmuz 2018 15:06

Gaspçıdan gazetecilere ilginç tepki

Sivas ve Yozgat’ta iki kişinin parasını gasp ettikleri iddia edilen 3 kişiden biri, Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinde yakalandı.

Gaspçıdan gazetecilere ilginç tepki

16 Temmuz 2018 15:06

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, kendini görüntüleyen gazetecilere "Aç mı kaldınız köpekler" diyerek hareket etti.


Olay, 25 Haziran’da Sivas’ın Kılavuz Mahallesi’ndeki cezaevi kavşağında meydana geldi. Hurda alım-satımı yapılan firmanın sahibi Mustafa Bora’yı (55) bankadan para çekmesinin ardından 58 BS 174 plakalı aracına binene kadar takip eden 3 kişi, iddiaya göre kavşakta otomobile çarptı. Çarpışma sonrası otomobilden inen şüphelilerden biri, Bora’nın başına tabanca dayayıp paraların olduğu çantayı alarak kaçtı. Bora’nın şikayeti üzerine Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Büro ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde de Ş.A.’nın otomobilinin lastiğini patlatarak, 19 bin 600 lirasını gasp ettiğini tespit etti. Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerden C.B. ve İ.B. Akdağmadeni’nde yakalandı. 2 zanlı, getirildikleri Sivas’ta çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


İki şüphelinin tutuklanmasının ardından Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Büro ekipleri şüphelilerden İ.Y.’yi de yakalamak için çalışmalara devam etti. Şahsın Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinde bulunduğunun tespit edilmesi üzerine Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yapılan ortak operasyon sonucu şüpheli yakalandı. Sivas’a getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İ.Y., adliyeye sevki sırasında kendisini görüntüleyen gazetecilere "Aç mı kaldınız köpekler" diyerek hareket etti. Şüphelinin çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi.




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