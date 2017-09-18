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18 Eylül 2017 10:32

Gürün’de 3 bin 680 öğrenci ders başı yaptı

Sivas’ın Gürün ilçesinde 3 bin 680 öğrenci 2017-2018 eğitim-öğretim yılına başladı.

Gürün’de 3 bin 680 öğrenci ders başı yaptı

18 Eylül 2017 10:32


İlçede yeni eğitim-öğretimin başlamasıyla birlikte tören düzenlendi. Düzenlenen törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Muharrem Demir tarafından hükümet konağı önündeki Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Daha sonra saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okundu.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Muharrem Demir ilk dersin konusunun 15 Temmuz olduğunu belirterek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Belediye Başkanı Nami Çiftçi ise yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek tüm öğrencilere ve öğretmenlere başarılar diledi.




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