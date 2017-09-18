Gürün’de 3 bin 680 öğrenci ders başı yaptı

İlçede yeni eğitim-öğretimin başlamasıyla birlikte tören düzenlendi. Düzenlenen törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Muharrem Demir tarafından hükümet konağı önündeki Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Daha sonra saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Muharrem Demir ilk dersin konusunun 15 Temmuz olduğunu belirterek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Belediye Başkanı Nami Çiftçi ise yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek tüm öğrencilere ve öğretmenlere başarılar diledi.