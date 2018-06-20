Gürün’de selin yaraları sarılıyor

Dün akşam saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini gösteren sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi. Kayseri - Malatya karayolu yer yer ulaşıma kapanırken, alt ve üst yapı büyük zarar gördü. Su debisinin bir anda yükselmesi ve selle birlikte ırmak yatağının yön değiştirmesiyle birlikte tohma çayı kenarındaki bahçeler sular altında kaldı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çalışmalara başlayan belediye ekipleri, selin açtığı yaraları onarmaya başladı.

Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, Devlet Su İşleri Sivas Bölge Müdürü İsmail Kaya ve Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürü Nazif Ekinci ile birlikte sel gelen bölgelerde incelemelerde bulundu. Meydana gelen selde herhangi bir can kaybının yaşanmamış olmasının büyük şans olduğunu söyleyen Başkan Çiftçi,"Akşam saatlerinde bastıran şiddetli yağmurla birlikte gelen sel, alt ve üst yapıya büyük zarar verdi. Yollar söküldü, mahalleler arası ulaşımda aksamalar meydana geldi. Aşırı yağışla birlikte Şuğul Mahallesi Karacaören, Kanlıdere, Yoncalık, İlice ve Porsuk, Burçevi Mahallesi Oluk, Aksu Mahallesi, Çayboyu Mahallesi Çörten ve Yenimahalle’ye Bağırsak derelerinden sel geldi. Alt yapının zarar görmesiyle birlikte bazı mahallelerimizde yaşanan su sıkıntılarını giderme çalışmalarımız devam ediyor. Tüm birimlerimizle birlikte selin açtığı yaraları onarmanın gayretini gösteriyoruz. Allah kimseye böylesi üzücü olaylar yaşatmasın." dedi.