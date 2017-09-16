Gürün’de vatandaşlara obezite testi yapıldı

Ulu Cami önünde yapılan testte vatandaşların boy, kilo ve beden ölçüleri kontrol edildi. Yapılan çalışmayla vatandaşların obezite konusunda bilgilendirildiğini söyleyen İlçe Sağlık Müdürlüğü Obezite sorumlusu Nurcan Çiftçi,"Sağlıklı beslenme alışkanlığının önemine vurgu yapmak ve vatandaşlarımıza sağlık alanında destek olmak için elimizdeki her imkanı kullanıyoruz. Vatandaşlarımıza yeterli ve düzenli beslenmeleri konusunda önerilerde bulunuyoruz. Yaptığımız test sonuçlarına göre vatandaşlarımızı gerek diyet yapmaları gerekse sağlık kuruluşlarına gitmeleri konusunda uyarıyoruz" dedi.