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16 Eylül 2017 11:02

Gürün’de vatandaşlara obezite testi yapıldı

Gürün İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından vatandaşlara obezite testi uygulandı.

Gürün’de vatandaşlara obezite testi yapıldı

16 Eylül 2017 11:02


Ulu Cami önünde yapılan testte vatandaşların boy, kilo ve beden ölçüleri kontrol edildi. Yapılan çalışmayla vatandaşların obezite konusunda bilgilendirildiğini söyleyen İlçe Sağlık Müdürlüğü Obezite sorumlusu Nurcan Çiftçi,"Sağlıklı beslenme alışkanlığının önemine vurgu yapmak ve vatandaşlarımıza sağlık alanında destek olmak için elimizdeki her imkanı kullanıyoruz. Vatandaşlarımıza yeterli ve düzenli beslenmeleri konusunda önerilerde bulunuyoruz. Yaptığımız test sonuçlarına göre vatandaşlarımızı gerek diyet yapmaları gerekse sağlık kuruluşlarına gitmeleri konusunda uyarıyoruz" dedi.




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