Halk otobüsü ile hastaneye taşındı, simit tezgahının derdine düştü

Otobüsten inen satıcı, kendini bekleyen sedyeye binmek yerine araçta kalan tezgahının derdine düştü.

Sivas’ta geçimini simit satarak sağlayan 2 çocuk babası 28 yaşındaki İbrahim Akın, simit tezgahı ile bindiği halk otobüsünde fenalaştı. Otobüs sürücüsü güzergahını değiştirip, epilepsi hastası olan Akın’ı Numune Hastanesi acil servisine taşıdı. Otobüsten indirilen Akın, kendisi için hazırlanan sedyeye binmek yerine araçta kalan simit tezgahının derdine düştü. Tezgahına kendisine teslim edilen Akın, hastaneye girmekten de vazgeçti. İyi olduğunu belirten Akın, yeniden otobüse binmek istese de hastane güvenlik görevlileri buna izin vermedi. Akın bunan üzerine yaya olarak hastaneden ayrıldı.