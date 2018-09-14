Hastalanan çocuk okula gönderilmemeli

Mahmut Yıldırım, çocuğun hasta olduğu dönemde okula gönderilmemesi iyileşme sürecini hızlandıracağı gibi çocukların birbirleriyle yakın temasın kesilmesiyle de hastalığın yayılmasının engelleneceğini söyledi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mahmut Yıldırım, okulların açılması ve havaların soğumasıyla birlikte okullardaki bulaşıcı hastalıklarda her yıl olduğu gibi artışlar olacağına dikkat çekerek,"2-3 yaşına kadar anaokulu veya kreşe gitmeyen çocuklarda okula gittiğinde, ortak ve kapalı alanlarda viral hastalıkların yayılması daha kolay olduğundan neredeyse her hafta enfeksiyon belirtileri tekrarlayacaktır. Sonbahar ve kış aylarında doktor ziyaretlerinin yarıdan fazlasını üst solunum yolu enfeksiyonları oluşturur. Çocuklar yılda 6-8 kez üst solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle doktora götürülüyor. Nezle, gribal enfeksiyonlar, sinüzit, bademcik iltihapları, orta kulak iltihapları gibi hastalıklar, üst solunum yolu enfeksiyonlarıdır. Üst solunum yolu enfeksiyonlarının büyük çoğunluğu virüs kaynaklı olduğundan, antibiyotik kullanılmasına gerek yoktur. Ancak, beraberinde ateş, şiddetli ağrı, boyundaki lenf bezlerinin büyümesi gibi şikayetler devam ediyorsa ve alt solunum yolu enfeksiyonlarına yayılma (zatürre, bronşit) başlamışsa, bu durumda doktorunuz uygun görürse antibiyotik tedavisine başlanması gerekebilir" dedi.

"Hastalıklardan korunmak için hijyen kurlarına uyun"

Yıldırım, hastalıklardan korunmak için hijyen kurallarına uymak gerektiğini ifadede ederek,"Bu nedenle çocuklarımıza yemekten önce ve sonra, tuvaletten çıkarken ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabun ile yıkaması gerektiğini öğretmeliyiz. Çocukların beslenme alışkanlığı vücut direncinin oluşmasında önemli yer tutar. Bu nedenle dengeli ve kaliteli beslenmesi gerekiyor. Günlük beslenmesinde taze ve kuru meyveler, kuru yemişler, süt ürünlerini eksik bırakmamalı ve vitamin, mineral desteğini doğal yollarla karşılamasına özen göstermeli ve sıvı alımı hijyenik su ile desteklenmelidir.Yoğurt,kefir gibi yiyeceklerde bulunan doğal probiyotiklerin düzenli kullanımı bağışıklık sistemini güçlendirir. Sık hastalanan çocuklarda doktorunun uygun görmesi durumunda beslenmesini probiyotiklerle desteklemek mümkündür." şeklinde konuştu.