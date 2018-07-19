Hayat Ağacı Derneği’nde kurban hisse bedeli açıklandı

18 Temmuz itibariyle başlayan müracaatların, 17 Ağustos Cuma günü mesai bitimine kadar devam edeceğini ifade eden Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, isteyen hayır sahiplerinin nakit ya da www.hayatder.org adresindeki banka hesaplarına havale yaparak kurban kampanyasına katılabileceğini söyledi. Kurban alımlarının her yıl olduğu gibi bu sene de veteriner hekim kontrolünde 5 kişilik bir komisyon nezaretinde yapılacağını belirten Özaydın, bağışçılardan isteyen kişilere bayramın ikinci günü saat 11.00’den itibaren dernek merkezinden 5 kilo kemiksiz et teslim edileceğini ifade etti.

Banka aracılığıyla bağış yapacakların irtibat telefonlarını belirtmeleri gerektiğini dile getiren Özaydın, kurban vekaletini almak, hisse sahibine hizmetin işleyiş süreciyle ilgili mesaj gönderebilmek açısından bunun önemli olduğunu aktardı.

Kurban kesimlerinin başından sonuna kadar kamera kaydına alınacağını ifade eden Özaydın, Kurban Bayramı’ndan sonra gönderilecek şifre ile bağışçıların kendi kurbanının kesim görüntülerini izleyebileceğini belirtti.