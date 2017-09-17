İki metrekarede kazanılan hayat

Sivas’ta Dilet Kütükçü (47) tarafından işletilen anahtarcı dükkanı boyutları ile dikkat çekiyor. Tek kişinin sığabildiği dükkanda müşteriler işlemlerini dükkan vitrininde açılan pencereden sağlıyor. Kütükçü, dükkanında yer olmadığı için misafir de kabul edemiyor. Neredeyse bir asansör kabini büyüklüğündeki dükkanın eni 1 metreden daha kısa boyu ise 2 metre civarında.

İki metrekarelik dükkanında 12 yıldır anahtarcılık yaparak ekmeğini helalinden çıkartıp evini geçindirdiğini belirten Dilek Kütükçü, elde ettiği gelirle bir ev aldığını biri mezun iki çocuğuna ise üniversite okuttuğunu belirtti. Kütükçü, “12 yıllık süreçte evimi aldım, işyerimi aldım, çocuklarımı okuttum. Halende hayat mücadelesine devam ediyorum. Kızım insan kaynakları mezunu , oğlum güzel sanatlar fakültesine gidiyor. Dükkanın küçüklüğü müşterilerin dikkatini çekiyor. İlk olarak bana bakıyorlar. Ardından dükkanıma bakarak gülümsüyorlar ve bana nereden girdiğimi soruyorlar. Ama ben memnunum. Ben ve makinem sığdıktan sonra gerisi önemli değil. Ben ekmeğime bakıyorum. İnsanların dükkanım için söylediklerini umursamıyorum” dedi.