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15 Nisan 2017 12:07

Kalp krizi geçiren yolcuyu halk otobüsüyle hastaneye yetiştirdi

Sivas’ta halk otobüsü şoförü, seyir halindeyken kalp krizi geçiren yolcusunu hastaneye yetiştirdi.

Kalp krizi geçiren yolcuyu halk otobüsüyle hastaneye yetiştirdi

15 Nisan 2017 12:07


Sivas’ta geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, Yukarı Tekke mevkisinden aldığı yolcularla şehir merkezine seyreden halk otobüsü şoförü Salih Can Yılmaz, araçta bulunun bir kadın yolcusu kalp krizi geçirince zaman kaybetmeden diğer yolcuları araçtan indirip kadını Sivas Numune Hastanesine yetiştirmeyi başardı. Hastaneye yetiştirilen kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Konuyla ilgili açıklama yapan kahraman sürücü Salih Can Yılmaz, "Bayan arka koltukta otururken biraz yalpaladığını fark ettim. Tam düşmek üzereyken fark ettim ve hemen imdatı çektim. Yolcuları aşağıya indirdim. Aşağı indirmem ile birlikte, bayana baktım soğuk terler döküyor. İlk müdahaleyi yaptık. Zaman kaybetmeden yolcuları indirip Sivas Numune Hastanesine yöneldim. 17.20 civarında hastaneye vardık. Çok şükür kadını yetiştirdik. Herhangi bir sıkıntı olmadı. Doktorlara teslim ettik, doktorlardan gereken bilgiyi aldık, ailesine haber verdik, ailesi geldi. Herhangi bir sıkıntı olmadı bayan kendinde. Bir canı kurtardığımız için kendimizle gurur duyuyoruz" dedi.




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